Известный боец смешанного стиля американец Тим Кеннеди, выступающий в среднем весе в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), признался в том, что убивал женщин и детей.

Дело в том, что в 2004 году мужчина начал службу в армии США, а с 2007 по 2009 годы принимал участие в военных действиях в Ираке в качестве снайпера. Там ему не раз приходилось использовать оружие, чтобы спасти свою жизнь.

– Во время войны я убивал женщин и детей. Я видел, как мои друзья и братья по оружию сгорают заживо. Моя взрослая жизнь была похожа на сценарий фильма ужасов, – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Кеннеди, после всего этого ему пришлось приложить не мало усилий, чтобы прийти в себя.

– Я мог наблюдать кошмары каждую ночь или стать жертвой медикаментозного лечения, но я выбрал другой путь — ежедневно меняться к лучшему, ради себя и тех, кто погиб рядом со мной, — подытожил спортсмен.

Напомним, что Тим Кеннеди начал участвовать в турнирах по смешанным единоборствам на профессиональном уровне с 2009 года. В 2013-ом он подписал контракт с UFC.

За свою карьеру он провёл 23 боя, одержал 18 побед и потерпел пять поражений.



