В одну из столичных клиник экстренно доставлена 91-летняя известная актриса театра и кино Юлия Борисова.

Как стало известно Life.ru, артистка почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь.

Прибывшие медики приняли решение госпитализировать актрису. После проведённого обследования у Юлии Борисовой диагностировали серьёзное заболевание.

Сейчас она находится в стационаре.

Юлия Борисова известна по своим ролям в театре. С 1949 года является актрисой Государственного академического театра имени Вахтангова.

Борисова больше выступала в театре, чем снималась в кино, при этом на её счету есть роль Настасьи Филипповны в "Идиоте" Ивана Пырьева.

В то же время, как сообщает "МК" со ссылкой на директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока, 91-летняя актриса легла на плановое обследование, которое проходит ежегодно в ноябре-декабре.