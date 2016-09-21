Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Московской области лишила известного защитника Игоря Трунова статуса адвоката.

– Решение достаточно странное и неожиданное для меня, – признался он в разговоре с газетой Metro. – Оно говорит о том, что со свободой слова у нас большие проблемы, по крайней мере в адвокатуре – критиковать пороки адвокатуры нельзя, иначе за это вас лишат профессии.

Основанием для такого решения стали его высказывания на пресс-конференции в начале года, в которых он обличал коррупцию среди своих коллег по ремеслу.

– Посвящена она была проблемам адвокатуры, – добавил Трунов. – Я говорил о том, что нужен большой спектр поправок – незаконно расходуются финансовые средства, руководители адвокатских палат в более, чем шестидесяти регионах избрались на четвёртый срок, а по закону разрешается только два. Я говорил о срощенности адвокатского сообщества, коррупционной, с правоохранительными органами. Это выступление на пресс-конференции и послужило основанием привлечь меня к ответственности за ущерб авторитета адвокатуры.

Кроме того Игорь Трунов считает, что причина, по которой его лишили адвокатского статуса может быть надуманной.

– Я думаю, что здесь за адвокатским решением стоят ещё какие-то силы. Может мне припомнили критику властей или те сильные и богатые оппоненты, а я защищаю потерпевших по делу о теракте в Домодедово и есть ещё целый спектр дел, где серьёзные игроки и они используют такие рычаги для давления на адвоката.

Кроме того, решение о лишении его адвокатского статуса вынесено с нарушением сроков.

– Мы будем обжаловать его в суде, – заявил он. – У меня почему-то большие надежды на Европейский суд по правам человека.

Игорь Трунов защищал интересы потерпевших в ряде резонансных дел, среди которых ДТП на Минской улице в Москве, взрывы домов в Москве и Волгодонске, теракт в театральном центре на Дубровке в Москве и другие.