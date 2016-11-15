В столице полицейские возбудили уголовное дело после того, как заявление на своего соседа написала 40-летняя актриса Евгения Полунина.

Как сообщает "МК", Полунина пострадала в понедельник около 13.35 от рук 60-летнего соседа по лестничной клетке дома на улице Садовая-Самотечная. Актриса театра "Центр драматургии и режиссуры" и пенсионер конфликтуют на бытовой почве, однако раньше до рукоприкладства дело не доходило.

В этот раз мужчина не сдержался и ударил соседку по лицу. Как выяснилось позже, в ходе потасовки женщина получила закрытые переломы пястных костей. Она зафиксировала травмы в медучреждении и написала заявление в полицию. Участковый опросил пенсионера, в итоге было возбуждено уголовное дело по статье 115: "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Зрителям Евгения Полунина известна по ролям в сериалах "Мент в законе", "Срочно в номер", "Погоня за ангелом".