Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Израиль не будет выполнять принятую «позорную» резолюцию СБ ООН, запрещающую строительство поселений на палестинских территориях.

Ранее за принятие документа высказались 14 представителей, кроме США, которые предпочли воздержаться, несмотря на то, что традиционно поддерживают Израиль. Нетаньяху тут же обвинил администрацию Обамы в том, что она «не защитила Израиль от несправедливого нападения в ООН» и «сотрудничала за кулисами с его зачинщиками».

В данном случае мы видим демарш Обамы, – объясняет Metro доцент РГГУ Серёгичев Сергей Юрьевич. – Дело в том, что Обама и Нетаньяху друг друга, мягко говоря, не любят. Но в глобальном плане ничего это не изменит. Лишь даст лишний повод арабской общественности покричать о том, как Израиль не выполняет резолюций. Существуют и резолюции, которые не выполняют палестинцы. Позиция США Интересна, но это позиция уходящего президент Обамы.

Дональд Трамп уже раскритиковал шаг американского представителя.

Трамп не скрывает своей произраильской позиции, – говорит эксперт. – Просто он ещё не вступил в должность.

По мнению эксперта, принятая резолюция ничего не изменит.

–Это не первая резолюция ООН, которую не выполняет Израиль. Принудить к выполнению может только США, но она этого делать не будет. Надо понимать логику Израиля: они считают, что сделали много уступок Палестине, но мало получают взамен. Весь палестино-израильский конфликт и начался с невыполнения Израилем резолюции ООН. Перечень их перевалил за десяток, но ничего Израилю за это не будет.

Недовольство Израиля вызвало и то, что Украина (которая до начала 2017 года является одним из непостоянных членов СБ) проголосовала “за” принятие резолюции. Реакция последовала моментально - Нетаньяху отменил визит в Израиль премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, намечавшийся на 27-28 декабря.

Как пояснил Metro эксперт, голосование Украины является доказательством “недальновидности ен внешней политики”.

– Нужно понимать, что Украина для Израиля – не в приоритете абсолютно. Украинцы могут обижаться сколько угодно. Они уже не в первый раз неадекватно реагируют на события. Они выслуживаются перед американцами, им нужна их помощь, и из-за этого делают такие грубейшие ошибки. Израиль никогда не скрывал, что резолюции ООН для него болезненны, отсюда и реакция. Украина подставилась в этом вопросе, это недальновидность ее внешней политики