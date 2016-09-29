Дизайнер Валерия Монис из Израиля зарабатывает деньги, расписывая тарелки, кувшины, чашки и другие керамические изделия в стиле татуировок российских уголовников.

Работы 29-летней художницы пользуются большой популярностью. Одна тарелка стоит от 100 долларов и выше, пишет Life.

Росписи уроженка Ташкента, а ныне жительница Израиля Валерия Монис училась в Берлине. После обучения она решила открыть свой бизнес. Темой работ неожиданно для себя выбрала русские уголовные татуировки. Так появилась коллекция "From Russia with love".

— Татуировки рисовать стала неожиданно. Нашла энциклопедию по русским татуировкам, взяла оттуда многое. Люди всё ещё странно смотрят на татуировки. В том числе в моей семье. Хотела перенести татуировки на тарелки, чтобы показать, что этого не надо стесняться, — приводит слова Валерии Life. - Все, что я знаю о тату, — из книг о тюрьме и татуировках. Кот, например, — это человек, который был хорошим вором. Он не убивал, он крал. Дева Мария, много крестов на груди — хотят, чтобы Бог их простил. И каждая тату должна быть на своём месте, нельзя бить, куда захочешь.

Все тарелки, блюдца, чайники девушка делает своими руками, а затем рисует на них.

Весной в Тель-Авиве прошла первая выставка художницы. Все работы были куплены в первую же ночь.