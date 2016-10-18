В Лондоне задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании в здании парламента. Об этом во вторник сообщает The Mirror.

По версии следствия, в ночь на пятницу, 14 октября, 23-летний мужчина выписал в компании своих друзей на террасе парламента. После этого в здании Вестминстерского дворца он напал на женщину и изнасиловал её. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию и сообщила о произошедшем.

В полиции Лондона подтвердили факт задержания мужчины, подозреваемого в этом преступлении. Но уточнили, что он был допрошен и отпущен до начала рассмотрения дела – планируется, что это произойдёт в январе 2017 года.

Заметим, что личность мужчины не раскрывается, однако известно (об этом особо подчеркнули в полиции), что подозреваемый в изнасиловании не является членом парламента.



