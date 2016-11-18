Мужчина, которого неизвестные избили до полусмерти, скончался в отделении шоковой реанимации НИИ Джанелидзе. Вечером 15 ноября на улице возле «Ночлежки» на Боровой прохожие видели, как подъехало такси и из дверей на асфальт выбросили сильно избитого человека.

Для пострадавшего 48-летнего мужчины вызвали скорую. Врачи диагностировали у мужчины закрытую травму живота, повреждение селезенки, ушиб грудной клетки слева, ушиб левой руки. Кроме того, при обследовании специалисты выявили еще ряд хронических заболеваний. Что стало причиной смерти - само жестокое избиение или совокупность с болезнями - врачи пока не комментируют.

Что стало причиной жестоких издевательств - тоже пока неясно. Возможно, его целенаправленно пытали. Однако есть версия, что мужчину сбил автомобиль.

Другое жестокое избиение произошло вечером, 13 ноября, около 18 часов на Ропшинском шоссе в Петродворцовом районе. Тогда под "горячую руку" попал подросток.

Со слов матери пострадавшего, группа парней прыгала с крыш гаражей в сугробы. Это по какой-то причине вызвало агрессию у мужчины, на вид ему около 35 лет. Он набросился на одного из подростков и начал избивать штыковой лопатой. Как поясняет его мать, от многочисленных ударов лопата сломалась. Подростка доставили в больницу, где ему оказали помощь, зашили рваную рану на плече.