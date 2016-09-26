Несколько десятков тигров вынуждены были спасаться бегством из-за лесного пожара, сообщает ТАСС.

Дикие кошки сбежали из заповедника Сатьямангалам в штате Тамилнаду на юге Индии.

Пожар в заповеднике вспыхнул накануне. Пламя охватило более 150 гектаров джунглей, заставив животных спешно покинуть привычные места обитания.

Очаг возгорания был локализован, но тигры успели разбежаться. В природоохранной службе штата местных жителей призвали к осторожности, заявив, что хищники могут представлять опасность для человека.

Всего в заповеднике Сатьямангалам обитает более 110 тигров. Он был создан в 2008 году в рамках национальной программы "Тигр".