В ходе эвакуации из здания Центрального универсального магазина в Москве из-за задымления выведено более тысячи человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Эвакуация людей завершена. По сообщению пресс-службы, сведений о пострадавших нет, передаёт "Интерфакс". Там добавили, что "продолжается проверка по информации о задымлении".

В МЧС уточнили, что источник возгорания находился в дымоходе.

Ранее сообщалось, что здание ЦУМа эвакуировано из-за задымления. Источник в экстренных службах тогда заявил "Интерфаксу", что по предварительным данным, загорелась кровля здания.