Из-за тайфуна в Приморье официально ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщается на сайте Администрация Приморского края. Ранее власти не хотели идти на такой шаг, надеясь справиться своими силами, но разбушевавшаяся стихия продолжает крушить всё на своём пути.

-В эти минуты в селе Уборка Чугуевского района Приморского края проходит оперативное совещание под руководством министра глава МЧС России Владимир Пучков. В нём принимает участие губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и руководители ведомств, задействованных в ликвидации последствий тайфуна "Лайонрок", - говорится на сайте.

Стоит отметить, что власти региона 1 сентября уже запросили помощь армии для эвакуации пострадавших от удара тайфуна в Приморье. Также инженерным войскам приказали в срочном порядке помогать в ликвидации последствий подтоплений.

Добавим, что, по имеющимся данным, тайфун в Приморье привёл к гибели регионального главы МЧС. Он погиб, когда занимался спасением людей: "КамАЗ", в котором находился Олег Федюра направлялся в населенный пункт Уборка, но по дороге упал в воду.

"Во время следования в пострадавший от тайфуна населенный пункт Уборка, где проживают более 1000 человек, при пересечении реки Павловка, вышедшей из берегов, в воду упал "КамАЗ", в котором следовали начальник Главного управления МЧС по Приморскому краю Олег Федюра и 8 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Начальник главка погиб, до последнего спасая весь личный состав, но сам выбраться не смог. Пострадавших среди спасателей нет", - заявил представитель МЧС агентству ТАСС.

Напомним, что тайфун обрушился на Приморье 29 августа. Сильные дожди привели к подтоплению сотен жилых домов, а также нарушили транспортное сообщение между населёнными пунктами.

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