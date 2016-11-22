ДТП с автобусом случилось на Лиговском проспекте в Петербурге после полудня 22 ноября 2016 года. Как сообщили очевидцы, автобус маршрута №74 ("Волжанин") врезался в два автомобиля. Все произошло на повороте с Лиговского на Рязанский.

"Автобус въехал в две машины, предположительно на красный свет... судя по тому, что две машины уже выехали и люди шли на зеленый свет", - рассказал в соцсетях очевидец ДТП.

Из-за серьезного ДТП на Лиговском образовалась огромная пробка в обе стороны - от метро "Лиговский проспект" до Обводного канала.

По свидетельствам очевидцев, за рулем автобуса мог находиться стажер - люди увидели соответствующую табличку на лобовом стекле.

Уточняется также, что в ДТП попали автомобили Renault и Volkswagen. На место аварии прибыли сотрудники ДПС и автомобили скорой помощи. Информация о пострадавших в аварии на Лиговском проспекте в Петербурге уточняется.