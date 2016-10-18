В здании Петроградского районного суда Санкт-Петербурга на Съезжинской улице неизвестные разлили ртуть.

Сотрудники обнаружили разлив на лестнице между 2 и 3 этажом, сообщает "Фонтанка". Специалисты Роспотребнадзора, прибывшие на место, зафиксировали превышение ПДК паров ртути в 28 раз. На первом этаже превышение было выше нормы в 2 раза.

Из-за этого здание суда сегодня, 18 октября, закрыли для посетителей, а все судебные заседания отменены. В помещениях проводятся работы по демеркуризации – удалению ртутного загрязнения. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

"Назначенные на 18 октября 2016 года гражданские дела, уголовные дела, дела об административных правонарушениях и иным материалам снимаются с рассмотрения. Об очередной дате слушания дела участники судебного разбирательства будут извещены надлежащим образом", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняет полиция Петроградского района.