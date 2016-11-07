реклама
 Опубликовано : Сегодня 17:14

Из-за раннего снегопада в Москве появились снеговики с зеленью

  • Дарья Буянова

Мы выбрали лучших снеговиков в Instagram

реклама

В ночь на 7 ноября Москву замело снегом. Всего за сутки выпало большее 30 процентов месячной нормы осадков. Последствия  снегопада ликвидировали около 10 тысяч единиц техники, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. 

Из-за снегопада увеличилось и количество аварий – за стуки полицейские насчитали 562. Авиарейсы задерживались, но транспортного коллапса не произошло.
К утру высота снежного покрова достигала уже 20 сантиметров – по словам синоптиков, это больше нормы почти в 5 раз. С улиц на плавильни вывезли 200 тыс. кубометров снега, но о дворах и парках снег ещё остался.

Утром там начали появляться снеговики и снежные бабы, но необычные, а украшенные живыми растениями – не все деревья успели сбросить листья, дав разноцветный материал для украшения снежных фигур. Фотографии бело-зелёных скульптур заполонили социальные сети. 

Сегодня повторить этот подвиг не удастся – утром снежный покров серьёзно уменьшится за счёт ночного моросящего дождя – зато на выходные можно смело планировать снежные бои.

Прогноз метеоролога

Если говорить о снегопадах на этой неделе, то они ещё будут. Наиболее интенсивные снегопады ожидаются в пятницу-субботу, но не такие активные, как были в ночь на понедельник. – объяснила Metro главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Георгиевна Позднякова. – Погода эта для ноября нехарактерная, а высота снежного покрова в 15-17 сантиметров близка к рекордной.

Самое популярное

Бузова и Тарасов разводятся из-за модели Анастасии Костенко37Фото

Бузова и Тарасов разводятся из-за модели Анастасии Костенко
Снежный шторм в Петербурге 7 и 8 ноября4Фото

Снежный шторм в Петербурге: ожидаются снег и метель

На смену солнечной морозной погоде в Петербург пришел снежный шторм. Синоптики предупреждают горожан об усилении ветра и сильном снеге 7 И 8 ноября. "По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 7 ноября в Санкт-Петербурге ожидаются снег и метель, порывы ветра до 15-18 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы", - сообщили в пресс-службе МЧС города. О непогоде рапортуют и в Ленобласти. "Днем 07.11 и в течение суток 08.11 ожидается ухудшение погоды: умеренный и сильный снег, в большинстве районов...
В квартире на Обводном канале нашли труп мужчины с пакетом на голове5Фото

Труп с пакетом на голове найден на Обводном канале: установлена причина смерти

Труп мужчины с полиэтиленовым пакетом, обвязанным вокруг шеи, нашли в квартире на Обводном канале, 123. Мертвое тело обнаружили соседи и позвонили в правоохранительные органы около семи часов вечера 6 ноября. По предварительным данным, это был 27-летний мужчина, официально нигде не работавший. Сотрудники правоохранительных органов сняли отпечатки пальцев и сфотографировали место происшествия.  Как сообщает «Фонтанка», смерть наступила в результате удушья. Однако ведется доследственная проверка...
Петербургский бизнесмен и миллиардер Алексей Саргин скончался в Дубае 4Фото

Петербургский бизнесмен и миллиардер Алексей Саргин скончался в Дубае

По словам его знакомых, у него внезапно отказало сердце
Дженнифер Лопес с голыми ягодицами поделилась фото в эротичном купальнике 29Фото

Дженнифер Лопес с голыми ягодицами поделилась фото в эротичном купальнике

47-летняя Дженнфер Лопес продолжает поражать поклонников эротичными фото, которые певица выкладывает в Сеть. На этот раз она порадовала снимком в чёрном купальнике. Казалось бы - цельный купальник, но Джей Ло выбрала такую модель, которая эффектно подчеркнула соблазнительные формы горячей поп-исполнительницы. Джей Ло сделала соблазнительное селфи в спальне, сидя на кровати напротив зеркала. Всего за полдня снимок отметили как понравившийся более 1 миллиона подписчиков. Под фото Дженнифер Лопес...
Умершая после падения петербурженка спускалась с пятого этажа по простыням за лекарством3Фото

Умершая после падения петербурженка спускалась с пятого этажа по простыням за лекарством
Под Петербургом вандалы осквернили могилы жертв авиакатастрофы5Фото

Под Петербургом вандалы осквернили могилы жертв авиакатастрофы

На Озерковском кладбище неизвестные с особым цинизмом испортили надгробия погибших в авиакатастрофе под Донецком
Джордан Данн26Фото

Звёзды удивили "голыми" нарядами на MTV EMA-2016: фото с красной дорожки

Знаменитости прибыли 6 ноября на вручение европейской премии MTV-2016, которая проводится ежегодно с 1994 года. Состоялась церемония в голландском Роттердаме. Статуэтки MTV EMA's-2016 вручили лучшим исполнителям по версии телеканала MTV Europe. На красную дорожку премии выходили знаменитости в самых эффектных нарядах. Одной из наиболее экстравагантных звезд MTV EMA's-2016 назвали супер-модель Джордан Данн. Она поразила всех своим откровенным платьем. Темнокожая красотка появилась на красной...
Ксения Собчак родилась: Светская львица поделилась рецептом счастья в своё 35-летие30Фото

Ксения Собчак родилась: Светская львица поделилась рецептом счастья в своё 35-летие

При этом люди продолжают гадать, Ксения Собчак родила ребёнка или нет
Телеведущая Анфиса Чехова17Фото

Анфиса Чехова рассказала о своей болезни

Анфиса Чехова напугала своих поклонников новостью о болезни. На своей странице в Instagram она написала о том, что не будет бороться со своей болезнью, а просто примет её. – Температура 38,5(( Но в любой болезни есть свои плюсы! Даже с болезнью не надо бороться, надо позволить ей быть... Лечиться -да! Но не бороться. Болезнь нужно полюбить всем сердцем, и услышать, что она хочет тебе сказать. Звучит заумно и, наверное, не понятно. Но сейчас нет сил разъяснять. Всё к лучшему! Если ты...
Саакашвили подал в отставку с поста губернатора Одесской области8Фото

Саакашвили подал в отставку с поста губернатора Одесской области

Об этом он заявил в ходе брифинга
В Башкирии детям выдали топоры для борьбы с медведями по дороге в школу10Фото

В Башкирии детям выдали топоры для борьбы с медведями по дороге в школу
В Петербурге арестовали хозяек собак, напавших на 7-летнюю девочку3Фото

В Петербурге арестовали хозяек собак, напавших на 7-летнюю девочку

Свора собак напала на 7-летнюю девочку во дворе дома 22 по проспекту Культуры в Выборгском районе Петербурга 2 ноября. Ребенка с укусами увезли в больницу. По словам очевидцев, стаю собак, покусавших девочку, держали взаперти две жительницы одного из домов на проспекте Культуры. Одна из женщин выпустила животных на улицу, и они напали ребенка. На севере Петербурга 7-летнюю девочку покусали собаки (подробнее) Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по факту...
Хайди Клум третья слева38Фото

Звёзды обнажились на Хэллоуин-вечеринке у Хайди Клум

В 17 раз прошла ежегодная Хэллоуин-вечеринка у Хайди Клум. На праздник чудовищ и страшилищ в ночь с 31 октября на 1 ноября традиционно к знаменитой модели приезжают звездные гости. Они выбирают самые невероятные наряды, чтобы поразить друг друга и каждый раз кому-то удается всерьез удивить гостей. В этом году среди знаменитостей на вечеринке Хайди Клум были британский автогонщик Льюис Хэмилтон, актриса Меган Томпсон, писательница Келли Бенсимон, актер Кайл МакЛахлен, актриса Джеки Круз и целый...

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...

Последние новости

Омские пожарные приняли участие в откровенной фотосессии13Фото

Омские пожарные приняли участие в откровенной фотосессии

Сегодня 17:13 Деньги от продажи "горячего" календаря будут направлены в детский ожоговый центр

Самое популярное

Бузова и Тарасов разводятся из-за модели Анастасии Костенко37Фото
Омские пожарные приняли участие в откровенной фотосессии13Фото

Галереи и видео

Бузова и Тарасов разводятся из-за модели Анастасии Костенко37Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама