Из-за раннего снегопада в Москве появились снеговики с зеленью

В ночь на 7 ноября Москву замело снегом. Всего за сутки выпало большее 30 процентов месячной нормы осадков. Последствия снегопада ликвидировали около 10 тысяч единиц техники, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Из-за снегопада увеличилось и количество аварий – за стуки полицейские насчитали 562. Авиарейсы задерживались, но транспортного коллапса не произошло.

К утру высота снежного покрова достигала уже 20 сантиметров – по словам синоптиков, это больше нормы почти в 5 раз. С улиц на плавильни вывезли 200 тыс. кубометров снега, но о дворах и парках снег ещё остался.

Утром там начали появляться снеговики и снежные бабы, но необычные, а украшенные живыми растениями – не все деревья успели сбросить листья, дав разноцветный материал для украшения снежных фигур. Фотографии бело-зелёных скульптур заполонили социальные сети.

Сегодня повторить этот подвиг не удастся – утром снежный покров серьёзно уменьшится за счёт ночного моросящего дождя – зато на выходные можно смело планировать снежные бои.