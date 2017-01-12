В центре Петербурга 14 января ограничат движение.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в связи с торжественным пуском часов на главном корпусе Нахимовского военно-морского училища будет ограничено движение транспортных средств.

С 11.00 до 13.00 14 января движение будет прекращено по Петровской набережной на участке от Мичуринской улицы до Петроградской набережной и по Петроградской набережной на участке от Петровской набережной до Пеньковой улицы.

Схемы объезда на период проведения мероприятия можно найти на сайте КРТИ.