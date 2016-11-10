Шесть трамваев изменили свой маршрут из-за прорыва трубы на Кронштадской улице. Из-за этого людям приходится идти прямо по рельсам - об этом сообщают очевидцы. Так, например полностью прекратилось движение по 56 маршруту с 19:30 9 ноября.

Как сообщили в пресс-службе “Теплосетей”, на устранение аварии полагается 24 часа. По состоянию на 15:30 10 ноября закончились работы по демонтажу неисправного участка трубы, также закончены монтаж новой трубы и сварочные работы. Планируется, что к 19:00 10 ноября последствия будут полностью устранены.

Как поясняют специалисты “Горэлектротранс”, их работа зависит от окончания ремонта. Как только все закончится, движение по прежним маршрутам будет восстановлено.

А пока - вот как движутся пять трамваев по измененным маршрутам:

№ 36 – от конечной станции «Ленинградский электромеханический завод» по Петергофскому шоссе, пр. Стачек до конечной станции «Трамвайный парк № 8»

№ 41 – от конечной станции «Завод "Северная верфь"» по Корабельной ул., Кронштадтской ул. и по действующей трассе до конечной станции «Пл. Тургенева»

№ 52 – от конечной станции «Ж/д станция "Сосновая Поляна"» по действующей трассе до конечной станции «Трамвайный парк № 8»

№ 60 – от конечной станции «Ленинградский электромеханический завод» по Петергофскому шоссе, ул. Десантников, ул. Маршала Казакова до конечной станции «Трамвайный парк № 8».