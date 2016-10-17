Утром 17 октября жители улицы Котина сообщили о коммунальной аварии. В результате прорыва трубы дворовая территория оказалась залита холодной водой. Как шутят участники паблика "ДТП и ЧП / Петербург", образовалось целое озеро, не хватает только лебедей или уток.

- Потоп на улице Котина около дома 5, возле "Пятерочки", - пишут участники паблика. - Так же залита вся площадка за ней ("Пятёрочкой" - прим.ред), и всё вынесло течением на дорогу. Бедные люди не знают, как пройти на другой "берег".

Как уточнили Metro в Водоканале, информация о коммунальной аварии в Красносельском районе города поступила в 11.30, а уже в 12.30 аварийная бригада отчиталась о локализации прорыва трубы холодного водоснабжения.

- Инцидент на водоснабжении абонентов не отразился, - рассказали Metro в пресс-службе предприятия. - Бригада оперативно прибыла по адресу. Был выявлен дефект на трубопроводе диаметром 200 миллиметров, подающей воду в верхнюю зону (выше девятого этажа).

Аварийные работы продолжаются.