На набережной Адмирала Лазарева в Петербурге вечером 14 ноября произошел пожар. Как сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург", горели подсобные помещения.

Огонь перекинулся на соседний дом, однако пожарные сумели быстро справиться с пламенем.

В тушении пожара на набережной Адмирала Лебедева принимали участие сотрудники 37, 10 и 1 пожарных частей.

Ущерб и причины пожара выясняются.

Это не единственный пожар произошедший в Петербурге 14 ноября. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, утром на Мясной улице в Адмиралтейском районе города пожарные тушили мусор загоревшийся на кухне двухкомнатной квартиры.

На проспекте Непокоренных в Калининском районе Петербурга 14 ноября также загорелся мусор. Пожар произошел в кладовом помещении площадью 8 кв.м.