Из-за победы Дональда Трампа на выборах президента Америки сильно пострадали богатейшие люди планеты. По данным агентства Bloomberg, их совокупное состояние сократилось на 41 миллиард долларов.

Отмечается, что больше всего пострадал Карлос Слим-Элу из Мексики, его активы потеряли в стоимости 9,2 процента (или 5,1 миллиарда долларов). Остальные богатые мексиканцы в совокупности потеряли около $6,5 млрд.

Эти потери связаны с тем, что национальная валюта Мексики – песо – потеряла за день почти 10% от стоимости, достигнув минимума за последние 10 лет. Это произошло на фоне новостей о том, что Трамп, выступающий за депортацию мигрантов в Мексику и строительство стены на границе с этой страной, лидирует на выборах президента США.

Напомним, что на выборах 8 ноября 2016 года победу одержал кандидат от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп. Он станет 45-ым президентом страны, а его супруга Мелания Трамп – первой Первой леди, которая родилась не на территории США.