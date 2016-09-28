На станции метро “Чёрная речка” в Петербурге днём в среду, 28 сентября, поезд продолжительное время не мог двинуться с места. Из-за этого сместился график движения составов по всей синей ветке.

О происшествии рассказали пассажиры в социальных сетях.

– На ст. метро «Чёрная речка» на въезде в тоннель застрял поезд. Службы метрополитена говорят только о том, чтобы отошли от края платформы, – написал очевидец в паблике «ДТП и ЧП/Петербург».

В пресс-службе петербургского метрополитена Metro рассказали, что поезд стоял на «Чёрной речке» 13 минут из-за неисправных дверей состава. Поломку уже устранили. В настоящее время движение по линии восстановлено.