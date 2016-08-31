Последний день лета в Петебурге начался с массовой утренней аварии на внутреннем кольце КАД. По информации автомобилистов, столкнулись сразу несколько машин. Авария случилась около восьми часов утра 31 августа.

"На внутреннем кольце КАДа после Шафировской развязки "размотало" 5 машин! 1.5 ряда проходных!", - докладывают водители.

- 31 августа в 07:30 на пульт дежурного "01" поступило сообщение о ДТП в Красногвардейском районе, - рассказали Metro в пресс-службе МЧС города, - На КАД (внутренняя сторона) произошло столкновение трех автомобилей Mitsubishi, Mercedes и Volkswagen. Прибывшее пожарное подразделение привлекалось для оказания технической помощи и сбора информации. Работали по ликвидации возгорания в автомобиле и по смыву технических жидкостей с проезжей части.

По данным автомобилистов, из-за массовой аварии на КАД образовалась огромная пробка. Потери во времени из-за затора составили не менее часа.

Автомобилисты предполагают, что начало большим пробкам в Петербурге уже положено. В город вернулись отпускники и дачники.

"С понедельника заметил, что в городе народу прибавилось, многие вернулись из отпусков, и начали ездить как "подснежники" после зимы. Еду по КАД и обалдеваю от растерянных водителей - голова еще в отпуске, а тело рулит машиной," - делают выводы автомобилисты.