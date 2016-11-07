7 ноября на проспекте Непокоренных, д.6, к.1 загорелись коляски.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, о пожаре в Калининском районе сообщили 7 ноября в 12.01.
В колясочной дома на проспекте Непокоренных горели детские коляски и строительный мусор на площади 10 кв.м. Пожар тушили около часа. Возгорание ликвидировали в 13.15.
Из-за горящих колясок из дома были эвакуированы 30 человек.
Сведений о пострадавших во время пожара на проспекте Непокоренных 7 ноября не поступало.
Пожар тушили 14 человек личного состава и 3 единицы техники МЧС.