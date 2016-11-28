ДТП с участием трамвая на проспекте Стачек в Петербурге произошло вечером 28 ноября. О происшествии сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

По словам свидетелей, трамвай столкнулся с легковым автомобилем на перекрестке проспекта Стачек, улицы Новостроек и Кронштадтской.

Второй трамвай, уточнили очевидцы, в этот момент выехал на перекрёсток и окончательно перегородил проезд по проспекту Стачек.

Из-за ДТП с трамваем 28 ноября движение на Стачек было перекрыто примерно на полчаса.

По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.