Скандально известная 22-летняя гонщица Мара Багдасарян была задержали за очередное грубое нарушение ПДД накануне, 6 ноября, на Ленинском проспекте. Девушка позволила себе парковку в неположенном месте, передаёт ТАСС.

В ходе разбирательства выяснилось, что за любительницей быстрой езды с нарушением правил Багдасарян числится 16 нарушений правил дорожного движения (ПДД) и все они ещё не оплачены (по некоторым источникам восемнадцать просроченных штрафов). Поэтому гонщицу препроводили в ОВД и там уже пригласили в суд. По предварительной информации, суд состоится уже завтра - 8 ноября.

Напомним, Мара Багдасарян была участницей скандального инцидента – гонки золотой молодежи на внедорожнике Gelandewagen в Москве в конце мая. Несколько экипажей ДПС пытались остановить внедорожник за нарушение ПДД. В результате был задержан сын топ-менеджера ЛУКОЙЛа Руслан Шамсуаров и его друзья. В их числе и Мара.

За участие в гонках и нарушение ПДД она отбывала 10-дневный административный арест. Стритрейсерша также считается виновницей аварии на Кутузовском проспекте, в результате которой погиб 18-летний парень.

Напомним, недавно другой участник скандальной погони за Gelandewagen Абдувахоб Маджидов вновь угодил в руки полиции. Лишенный прав Маджидов проехался по разделительной полосе по Новому Арбату. При этом сам водитель, а также его пассажирка не были пристегнуты.

Мара Багдасарян, чья дочь? Этот вопрос теперь волнует многих пользователей Сети. Известно, что отец девушки – крупный бизнесмен. Эльмар Багдасарян владеет мясоперерабатывающей компанией. Родители девушки в разводе. Кстати, как указано в её профиле на Facebook, сама Мара Багдасарян является сотрудницей "Лукойла".

Мара Багдасарян. Чья дочь, биография: по некоторым данным Мара за рулём с 15 лет и предпочитает автомобили марки "Мерседес". Прозвище "Мара 049" получила по номеру своей машины. Она быстро стала героиней множества скандальных репортажей о злостных нарушителях ПДД и стритрейсерах. В автошколе её сразу назвали "будущая убийца". А 3 октября 2015 года на Кутузовском проспекте иномарка насмерть сбила студента Марка Гольперина. Предполагалось, что именно Мара управляла "BMW", автомобилем-виновником ДТП.