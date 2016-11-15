Из расположенной на Авангардной улице школы эвакуировали 720 учеников и 30 взрослых в связи с коротким замыканием проводки.

"На период проведения работ и проветривания помещения из здания было эвакуировано 720 детей и 30 взрослых. Пострадавших нет", – такое сообщение появилось в официальном Twitter столичного МЧС.

Сообщалось, что инцидент произошёл на улице Авангардная, д. 11А. Замыкание произошло в электрощитке на 3 этаже.

Позже в пресс-службе сообщили, что работы по проверке и проветриванию здания уже завершены и тех, кого эвакуировали, вернули в школу.