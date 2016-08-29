На северо-востоке Москвы ограбили квартиру неработающей женщины – всего вынесли около 33 миллиона рублей.
Как сообщает m24.ru со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, преступление произошло в воскресенье на Илимской улице.
С заявлением в полицию обратилась 44-летняя неработающая женщина. Она сообщила, что через балкон в её квартиру на 16-м этаже проник неизвестный, который украл сейф с деньгами.
Общий материальный ущерб составил свыше 33 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье "Кража". Полицейские ищут подозреваемого.