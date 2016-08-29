Днём 27 августа в Петербурге прохожие нашли на улице подростка в состоянии комы. Медики, которые забрали молодого человека, констатировали сильное отравление алкоголем. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие". Инцидент произошёл около 14 часов у дома № 2 по улице Фучика во Фрунзенском районе города. Впавшему в кому школьнику на вид около 15 лет. С сильным алкогольным отравлением он был доставлен в Детскую больницу № 5. Через два часа в больницу с того же адреса и с тем же диагнозом был...