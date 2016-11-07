Кот Феодор убежал из Музея кошки на Колтушском шоссе во Всеволожске в минувшую пятницу.

Инцидент произошел 4 ноября во время школьной экскурсии.

- Для нас это стало полной неожиданностью, - рассказала Metro основательница Музея Анна Кондратьева. - Феодор всегда был очень общительным котом. Но в этот раз чего-то испугался и выскочил за дверь.

По признанию Анны Кондратьевой, это первый случай побега обитателя Музея кошки. Из десяти четвероногих сотрудников только кошка Мэри проявляет интерес к улице. Девять котов абсолютно не интересуются прогулками на свежем воздухе. До недавнего времени Феодор принадлежал к их числу.

- У Феодора была тяжелая судьба, - отметила Анна Кондратьева. – Он переехал к нам из Эрмитажа. Гуляя там во дворе, Феодор попал под машину и мог лишиться задних лапок. Хирургам пришлось долго восстанавливать коту лапы. Он 6 месяцев передвигался с помощью специальной конструкции. Улица его не интересовала, нагулялся. Но сейчас его лапы полностью восстановились, и, видимо, он стал проявлять интерес к улице.

В Музее кошки надеются, что Феодор скоро найдется. Территория музея огорожена, поэтому кот вряд ли смог убежать далеко.

Сейчас сотрудники активно занимаются поисками Феодора, в том числе проверяют подвал, где беглец мог спрятаться от испуга.