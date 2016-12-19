Вор украл из квартиры в центре Москвы 12 800 000 рублей.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного МВД, информация о краже в доме 2 на улице Зоологическая поступило на службу "02".

Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с с 8 до 17 декабря неизвестный, подобрав ключи к замку входной двери, проник в квартиру по указанному адресу, совершил кражу двух сейфов с денежными средствами и документами, скрылся.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.