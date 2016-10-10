ГУ МЧС Петербурга в 11.42 10 октября получило сообщении о возгорании в доме 21 корпус 3, на Трамвайном проспекте в Кировском районе. Выяснилось что горела обстановка в 15-метровой комнате четырехкомнатной квартиры жилого дома. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Спасатели МЧС эвакуировали шесть человек с вышележащих этажей, и потушили пожар. В тушении были задействованы три единицы техники и десять человек личного состава. В 12.11 пожар уже был ликвидирован. Сведения о пострадавших уточняются. Причины возгорания устанавливают эксперты.

По имеющейся статистике МЧС, в 2016 году в России произошло 67864 пожара, в которых погибло 4549 человек. В большинстве случае причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем (21111 пожар), на втором месте - нарушение правил эксплуатации бытовых приборов и электрооборудования (19956), на третьем - неисправность и нарушение правил эксплуатации печного отопления (10850).