Актёр Иван Охлобыстин, хорошо известный российскому зрителю по роли Доктора Быкова в сериале "Интерны", стал гостем редакции Metro-Москва.

Охлобыстин пожаловал в редакцию накануне масштабного празднования своего 50-летнего юбилея в Crocus Sity Hall 12 октября.

Иван общался с журналистами Metro больше часа, за это время он ответил на множество вопросов, связанных с его творческой деятельностью, семьёй, воспитанием детей, работой. Охлобыстин много шутил и подарил всем собравшимся хорошее настроение.

Закончилась встреча традиционным совместным фото.

Metro-Москва провело прямую трансляцию встречи в Facebook, видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Полную версию разговора с Иваном Охлобыстиным также ищите на нашем сайте вечером 10 октября и в свежем номере газеты Metro-Москва 11 октября.