В Музее-усадьбе Г.Р. Державина в Петербурге состоялся первый музыкально-поэтический вечер Ивана и Натальи Краско.

Актерский дуэт шел к этому долгое время: практически сразу после свадьбы, которая состоялась осенью прошлого года, им поступило предложение о совместном творческом вечере. Организаторы даже предлагали устроить небольшой тур по Уралу, но, как рассказал Metro Иван Иванович, эти планы по разным причинам не смогли воплотиться в жизнь. Затем, актеры активно начали готовиться к премьере спектакля «Отель Фортуна» по пьесе петербургского писателя Николая Якимчука, в котором они впервые вышли вместе на одну сцену, и мысли о творческом вечере отошли на второй план.

Вчера же в Музее-усадьбе Державина, наконец-то, Иван Иванович и Наталья вышли к публике и прочли стихи под аккомпанемент музыканта Игоря Дункана. Выступлению предшествовала экскурсия по музею, в рамках которой зрители узнали о жизни и работах Гавриила Державина. А затем в одном из залов гости встретились с артистами.

На протяжении полутора часов Иван и Наталья Краско по очереди читали стихи, то и дело, комментируя их. Иван Иванович потряс блестящим знанием своего любимого поэта Александра Пушкина, а также прочел стихи Льва Гумилева и Владимира Маяковского.

- Я был уверен в Наташе, - сказал Иван Иванович, глядя на супругу влюбленным взглядом. – Она замечательная актриса, потрясающий поэт, и ее ждет большое будущее. Правда, мне пришлось долго уговаривать ее на этот творческий вечер, но по ее глазам вижу, что ей понравилось.

Наталья Краско сделала упор на стихи собственного сочинения, вошедшие в ее дебютный сборник «Начало», который вышел весной нынешнего года.

Отметим, что летом Краско отправилась в известную петербургскую студию звукозаписи Hyperdound, чтобы под руководством звукорежиссера Артема Гладышева поработать над сборником мелодекламацией – чтением стихов под музыку. Этот опыт явно пригодился ей перед подготовкой к выступлению в музее Державина.

- Я очень волновалась, потому что не особо люблю читать свои стихи. Могу прочесть своего любимого Бродского, многих других поэтов, а здесь как будто я раскрыла душу перед зрителями, - призналась Наталья после выступления.