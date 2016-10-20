Итоги переговоров "нормандской четверки": Путин рассказал, о чём договорились по Донбассу и Сирии

Накануне в Берлине "нормандская четверка" договорилась о том, что нужно сделать сейчас для разведения сторон конфликта на юго-востоке Украины.

Встречались лидеры Украины, ФРГ, России и Франции. "Все участники сегодняшней встречи подтвердили, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать минские соглашения, все подтвердили свою приверженность этим договоренностям", - заявил глава России журналистам по итогам этого саммита.

"Мы много внимания уделили вопросам безопасности. Договорились по ряду позиций о том, что должно быть сделано в ближайшее время в смысле дальнейшего решения вопросов, связанных с разведением конфликтующих сторон", — добавил он.

И уточнил, что четверка подтвердила готовность расширить миссию ОБСЕ в зонах отвода и хранения тяжелой техники. Стороны продолжат выбор тех точек и мест на территории конфликта, где можно будет продолжить работу по разведению противоборствующих сторон, передаёт РИА Новости.

Президент России выразил сожаление, что решения гуманитарных проблем на юго-востоке Украины практически не происходит.

"Определились с некоторыми - к сожалению, только с некоторыми - вопросами гуманитарного характера. К сожалению, здесь многого добиться не удалось", - сказал Путин.

По его словам, "лидеры выразили готовность решать вопросы гуманитарного характера". "Здесь, пожалуй, продвижение самое минимальное, поскольку связано это прежде всего с организацией социальных выплат, пособий", - отметил Путин.

Он повторил: "К сожалению, здесь прогресса нет никакого".

Итоги переговоров «нормандской четверки» сейчас. Касаясь переговоров по конфликту в Сирии, Путин сообщил, что прежде всего он вел диалог с Меркель и Олландом «о политической составляющей этого процесса».

"Я еще раз напомнил нашим коллегам о том, что в этом ключе Россия предлагает активизировать работу по разработке и принятию новой конституции, на основе которой можно было бы провести предварительные выборы и добиться согласования позиций предварительно между всеми конфликтующими сторонами", — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что проинформировал своих коллег о "намерении российской стороны продлить паузу в нанесении авиационных ударов" в Сирии.

Справка

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежит комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Его приняли в феврале 2015 года после продолжавшихся более 16 часов переговоров лидеров "нормандской четверки".

Документ подразумевал взаимный отвод войск, введение режима прекращения огня, перемирие, выборы в Донецкой и Луганской областях, амнистию участников боевых действий на востоке Украины и прекращение экономической блокады Донбасса.

Изначально предполагалось, что минские соглашения должны были быть выполнены до конца 2015 года.

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