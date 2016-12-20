В США подведены итоги голосования выборщиков, победителем, как и ожидалось, стал представитель республиканской партии Дональд Трамп, сообщает "Российская газета". Он получил 304 голоса, в то время как его соперница, демократ Хиллари Клинтон, — 227 голосов.

Отметим, что ранее в США развернулась настоящая кампания, целью которой было вынудить выборщиков Трампа проголосовать за Клинтон. Однако этот демарш потерпел полное фиаско, учитывая тот факт, что большинство "бунтарей" выступили как раз против экс-госсекретаря.

Сразу пять выборщиков, представляющих демократическую партию, отказались голосовать за Клинтон, а ещё трое из Колорадо, Миннесоте и Мэне попытались это сделать, но местные законы не позволили им этого сделать. В тоже время Трампа отказались поддержать лишь двое выборщиков-республиканцев от Техаса.

Теперь итоги голосования выборщиков в США должен утвердить Конгресс 6 января 2017 год. После этого инаугурация нового главы государства состоится 20 января.