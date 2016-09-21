Операцию по пересадке головы человека можно будет провести уже в 2017-м году, рассказал Metro нейрохирург из Туринского университета Серджио Канаверо.

Итальянский специалист согласился участвовать в эксперименте, в качестве пациента выступит программист из Владимира Валерий Спиридонов. Он страдает синдромом Верднига-Гоффмана – тяжелым генетическим заболеванием, которое приводит к ослаблению мышц и постепенно лишает человека возможности двигаться.

– Это правда, хочу провести операцию на человеке к концу 2017 года, – рассказал Сканаверо. – Пока есть предварительная договорённость с одной из больниц Вьетнама, которая готова предоставить помещение под операцию. С другими клиниками ведутся переговоры.

На днях Канаверо опубликовал в международном журнале по нейрохирургии Surgical Neurology International результаты трёх последних опытов на животных.

– Исследования подтвердили возможность преодоления главной трудности операции – восстановления функции спинного мозга, – рассказал Канаверо. – Опыты проводились вместе с южнокорейскими учёными. Например, провели операцию на полностью парализованной после повреждения шеи собаке. Спустя две недели животное смогло ходить. Также провели опыты на мышах и крысах. Мыши так и не восстановились после паралича, а в контрольной группе из пяти крыс четыре погибли во время наводнения. К оставшейся подопытной способность ходить вернулась.

Ранее Канаверо представил детальный план такой операции: она займет 36 часов, голова будет отделена от тела не более чем на час. Потом пациент около месяца проведет в коме, чтобы срослись все нервные окончания, после чего около года понадобится на реабилитацию.