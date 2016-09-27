Мигрантский лагерь, известный как "Джунгли, во французском Кале сегодня является домом для более чем 7 тыс человек. Расположенный на территории в 182 квадратных метра, этот кемпинг стал отражением культуры своих жильцов. Итальянский фотограф Марко Тиберио сделал фото в Кале, вошедших в его серию под названием "Невидимые города. Архитектура беженцев". Этой осенью он собирается выпустить собранные фото в виде иллюстрированного издания.

Это нестандартный взгляд на на кризис с мигрантами. Что вдохновило вас на создание своей серии?

Сначала у меня была несколько иная идея, я хотел сделать своего рода репортаж о ежедневной рутине беженцев, но когда начал работу, понял, что хочу изменить подход. Последовав совету итальянского архитектора и дизайнера Марии Гетти и еще одного своего коллеги, я обратил внимание именно на жилища мигрантов, и мне показалось, что это может стать интересной темой.

Что вы узнали, посетив лагерь в Кале?

Первое впечатление было шокирующим. Я понимал, куда еду и морально был готов к тому, что увижу что-то печальное, но не настолько. Кроме того, я приехал зимой, в лагере все было подтоплено, повсюду грязь.

Как бы вы описали архитектуру лагеря в Кале?

Я бы сказал, что она "выносливая". Каждый народ строит жилье так, как это принято у них на родине. Но в материалах беженцы сильно ограничены, поэтому они сооружают дома из того, что могут найти.

Каков посыл вашего проекта?

С помощью своих фото я хотел представить людям другой ракурс на мигрантов. Мне не хотелось, чтобы это выглядело жалко, чтобы люди в очередной раз испытывали только сострадание при взгляде на фото. Поэтому я в первую очередь сделал акцент на том, что мигранты умеют и насколько они выносливые.

Даниэль Касильяс