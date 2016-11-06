Итальянская актриса Орнелла Мути изъявила желание получить российское гражданство, в связи с чем приступила к сбору документов, необходимых для запуска процедуры, сообщают РИА Новости со ссылкой на слова актёра Александра Ревву, в чьём клипе Мути исполнила роль самой себя.

Российский артист также напомнил, что итальянка уже является резидентом России. Об этом она рассказал во время презентации музыкального ролика.

Отметим, что ранее российский паспорт смог получить голливудский актер Стивен Сигал. Российское гражданство ему было предоставлено согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным.

Орнелла Мути — известная итальянская киноа. Больше всего известна по ролям в филмах: "Укрощение строптивого", "Безумно влюбленный", где вместе с ней снимался итальянский актер Адриано Челентано.

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