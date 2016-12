Итальянский писатель Эрри Де Луке стал обладателем главной награды в антипремии Bad Sex Award. Победителем конкурса он стал за худшее описание секса в художественной литературе, сообщает The Guardian. Жюри вручило ему премию за его роман "Один день до счастья" (The Day Before Happiness).

В качестве одного из примеров художественного слога итальянца издание привело отрывок, в котором Де Луке описывает сексуальный контакт героя произведения, которым является неаполитанский сирота, с таинственной женщиной.

"Мой половой орган (цензурный перевод — прим. ред.) был как доска, прилипшая к её животу. Она развела свои бёдра и повернула меня, я был на ней сверху. Она раздвинула ноги, задрала платье и держала мои бёдра поверх её... Я был её игрушкой, которую она вращала вокруг. Наши гениталии были готовы, томились в ожидании, едва касаясь друг друга: танцоры балета на пуантах", – написал он.

Стоит отметить, что в шорт-листе было ещё несколько авторов, которые составили, по признанию жюри, жёсткую конкуренцию итальянцу. Так писательница Джанет Эллис сравнила интимный процесс с "мокрой стиркой", а писатель Итан Канин для аналогии выбрал спорт, описав секс как "оживлённую игру в теннис или занятие лёгкой атлетикой летом".

Сам Де Лука, лауреат Европейского приза по литературе (European Prize for Literature) 2013 года, не смог присутствовать на церемонии вручения, награду за него принял его издатель Аллен Лейн.