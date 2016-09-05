Исследователи из университета Murdoch University’s Cetacean Research Unit (MUCRU) с помощью дрона смогли проследить за коммуникациями китов, а также запечатлеть очень редкого белого детёныша кита. Полученная запись появилась на YouTube-канале GizmodoAU.

В рамках своего исследования специалисты хотели понять, как киты взаимодействуют с помощью ультразвуковых сигналов, куда перемещаются, а также увидели, как мама-кит кормит молоком своего детёныша.

Видео было сделано недалеко от побережья на западе Австралии.