В Сети был опубликован масштабный рейтинг, в котормо выявили самые пьющие регионы России. Авторами исследования стали представители Федерального проекта "Трезвая Россия" и Экспертно-аналитического центра при Общественной палате Российской Федерации. Данным рейтингом исследователи стремятся повысить эффективность реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией.

Согласно указанным данным, хуже всего с алкоголем ситуация обстоит в Магаданской области. В пятерку самых "пьяных" регионов вошли также Чукотский автономный округ, Республика Коми, Амурская область и Пермский край. Среди самых "трезвых" субъектов страны оказались Чеченская республика, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария. Москва в списке заняла 28 место, куда большим "алкоголиком" оказался Санкт-Петербург, культурная столица разместилась на 30 месте.

Руководитель проекта "Трезвая Россия", член Общественной палаты Султан Хамзаев заявил Metro, что при проведении исследования были использованы шесть критериев для оценки. Итоговый балл для каждого региона исчислялся путем суммирования занятых этим регионом мест по каждому из параметров. Ранжирование регионов произведено от самого благополучного (1 место) к самому проблемному (85 место). В таблице представлен итоговый балл каждого региона, который определил положение субъекта Российской Федерации в рейтинге. Чем меньше балл — тем благополучнее регион и тем выше занимаемое им место.

–Мы изучали объёмы алкогольного рынка из открытых источников, уровень криминала по вине алкоголя: ДТП, травматизм, бытовые преступления и другие параметры. К примеру, в рейтинге трезвости проанализирован объем продаж 10 видов алкогольной продукции. Самогон в классическом виде не вошёл в этот список, но там есть водка, пиво, вино, шампанское, виски и остальные алкогольные напитки. С кустарными напитками ситуация сложнее, – заявил он.

Хамзаев отметил, что рейтинг по сравнению с прошлым годом изменился и можно заметить определённые изменения к лучшему. Тем не менее есть и регионы, которые вызывают беспокойство, так как за год они очень сильно опустились в списке.

–Если брать с точки зрения прошлого года, то мы видим, что даже те регионы, которые на первом месте, у них тоже происходят положительные изменения. Но были и те регионы, которые перешли с 30-х на 40-е места и это печально. Мы хотели понять, что объективно происходит у нас в регионах. По нашему мнению, одним из важных факторов является персональная ответственность глав регионов, потому что от руководства области или республики зависит многое, - отметил эксперт.

Также руководитель проекта "Трезвая Россия" пояснил, что само собой в рейтинге есть лидеры, но это не значит что там тоже не с чем работать. В данном случае важно обмениваться опытом между регионами, чтобы совместными усилиями достигать высоких показателей.

–У нас видно, что в первую пятёрку входят Северокавказские республики, это связано с определёнными ментальными особенностями, отношением к семье и здоровью в данных регионах. Но это не значит, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Нам надо всем меняться в лучшую сторону. Хорошо, если есть где-то положительный опыт, но им нужно обмениваться и улучшаться всем вместе, – заключил он.