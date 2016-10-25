Согласно глобальному исследованию BMJ Open за последние 10 лет женщины стали употреблять столько же алкоголя, сколько и мужчины, сообщает BBC.

Согласно проведенному анализу данных 4 млн людей, родившихся в период с 1891 по 2001 годы, было установлено, что мужчины пили больше женщин.

Но нынешнее поколение, говорят ученые, умудрилось сравнять счеты. Исследователи объясняют такие перемены в привычке пития тем, что в обществе за последние несколько лет сильно изменилось понятие гендерных ролей.

Профессор Марк Пеиимкрью из исследовательского медицинского института London School of Hygiene and Tropical Medicine считает, что не в последнюю очередь на употребление алкоголя женщинами влияет его доступность.

"Сейчас куда проще достать алкоголь, и этот факт играет важную роль. Также необходимо учитывать то, что реклама в основном сейчас направлена именно на женщин, особенно молодых".