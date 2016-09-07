Аналитики финансовых рынков подвержены чрезмерному оптимизму и стараются до последнего не замечать экономических трудностей, фокусируясь на общих тенденциях. В итоге кризисы приходят по традиции неожиданно для всех. Такой вывод по итогам мониторинга американской статистики за 1968–2015 годы сделали Сергей Смирнов, заместитель директора Института «Центр развития» Высшей школы экономики, и его коллега Дарья Авдеева.

– В периоды экономического спада эксперты регулярно переоценивают темпы роста, а в периоды роста, наоборот, немного занижают, – отмечает Смирнов. – При этом тревожные сигналы от экспертного сообщества, как правило, поступают уже после фактического начала рецессии.

Среди других традиционных причин ошибок в прогнозах – использование примитивных моделей, нежелание вселять страх в инвесторов в случае пугающих перспектив и предпочтение быть как все. Тогда даже в случае неверных прогнозов их никто не упрекнёт в непрофессионализме. А в корректных оценках они для себя преимуществ не видят. И даже если худшая картина налицо, её вряд ли озвучат.

Роман Ткачук, старший аналитик "Альпари", соглашается с примитивностью моделей и с тем, что спады финансистам не очень интересны, поскольку большую часть времени экономика растёт.

– При этом, когда есть проблемы в экономике, предсказать, когда именно начнётся спад, проблематично. Соответственно в среднем вероятность угадать рост выше, чем угадать спад, – объясняет он.

Примитивность математических подходов, по словам Ткачука, вызвана тем, что любая модель предполагает приближение и отбрасывание факторов, которые на первый взгляд являются второстепенными. Но бывает, что эти факторы в итоге оказывают сильное влияние и существенно меняют картину.

Ещё один важный фактор, который отмечается в исследовании и подтверждается практикой, – человеческий фактор. Если не ясна причина проблемы, объясняет аналитик, её всегда можно списать на человеческий фактор. Все мы люди, а людям свойственно ошибаться, как говорил ещё римский оратор Сенека.

– Что касается нежелания пугать инвесторов, то это неверно, – говорит Ткачук. – Пессимистов, которые кричат «Пожар! Пожар!», немало. И когда наступает кризис, они выглядят прямо прорицателями. С тем, что аналитики ничего не получают от точности прогнозов, согласиться также невозможно. В наш век информационных технологий кто обладает информацией, тот обладает всем. Если кто-то может заранее предсказать какое-то событие, то сможет на этом заработать. Вспомните фильм «Игра на понижение», где аналитики, предсказавшие ипотечный кризис в США в 2008 году, заработали целое состояние.

Тимур Нигматуллин из «Финам», наоборот, уверен, что желание быть как все и не выделяться имеет место, но называет и причину, не указанную в исследовании:

– Часто публика, которая читает прогнозы, просто не в состоянии их правильно интерпретировать. Актёр играет хорошо, а зритель к этому не готов. Нередко внимание аудитории привлекают заведомо менее качественные, но более «конъюнктурные» прогнозы, которые лишь подтверждают ожидания аудитории относительно будущих событий.