Тройка ведущих российских легкоатлетов, не попавших на Игры-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро, получит по 4 миллиона рублей. Выплатит эти деньги Фонд поддержки олимпийцев России.

Фонд заплатит ещё 28 миллионов рублей другим легкоатлетам, тоже не участвовавшим в соревнованиях. Эту сумму разделят между 39-ю спортсменами. Об этом рассказал президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Напомним, о самой компенсации за Игры было известно уже в сентябре. Теперь же сообщили о суммах, которые получат прыгунья с шестом Елена Исинбаева, спринтер Сергей Шубенков и прошлогодняя чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Кучина.