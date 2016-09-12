Натали Костелло из Ирландии выбрала необычное хобби: она превращает себя в злодеев из популярных фильмов, комиксов, мульфильмов и книг. Благодаря своему таланту она стала очень популярной в социальных сетях. Как Натали сообщила Daily Mail, на создание одного образа у неё уходит несколько часов.

Сейчас Натали 27 лет, и в своём профиле в Instagram она написала, что хочет стать мейкап-артистом.

Среди выбранных ею образов были Стервелла Де Виль из "101 далматинца", суперзлодейка вселенной DC Comics Харли Квинн, Дэдпул, а также образ хищника из одноимённого фильма. Однако девушка не всегда останавливается на злодейских амплуа - порой её выбор падает на супергероев.

На Instagram девушки подписаны около 8,5 тысяч человек.