Топ-модель Ирина Шейк стала гостем популярного шоу "Вечерний Ургант", транслируемого на "Первом канале".

Во время интервью она отказалась отвечать на вопросы о своей личной жизни и не стала комментировать слухи о разрыве с известным футболистом Криштиану Роналду и новом романе с актёром Брэдли Купером. А вот секретами красоты поделилась с удовольствием.

По словам одной из самых желанных женщин планеты, поддерживать своё тело в такой хорошей форме ей помогают занятия джиу-джитсу.

Модель даже согласилась продемонстрировать несколько приёмов по самообороне. Однако в результате чуть не задушила телеведущего.

Также Шейк раскрыла секрет знаменитой шапочки из фольги, за которую её раскритиковали в Сети. Подписчики терялись в догадках, зачем Шейк уродует себя подобными "аксессуарами". Была даже версия, что шапочка нужна модели, чтобы связываться с космосом.

Но на самом же деле, всё оказалось намного проще. Неудачное фото Шейк было сделано в одном из итальянских спа, где Ирине нанесли на волосы специальную маску для волос, а для лучшего эффекта надели шапочку из фольги. И никакого космоса!

В конце телепередачи Ирина Шейк приняла участие в рубрике "Накрась меня, если сможешь", где нанесла макияж Ивану Урганту с закрытыми глазами.

Ирина Шейк в "Вечернем Урганте" (видео):