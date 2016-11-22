Иранские СМИ по ошибке назвали спикера Совфеда Валентину Матвиенко "Ивановной Матвиенко".

Так, в новости издания Iran Daily написаны имя, отчество и фамилия политика, однако в заголовке стоит сокращённая форма, состоящая из отчества и фамилии: " Ивановна Матвиенко".

Похожую ошибку допустило и другое иранское СМИ – агентство FARS. В новости про переговоры Матвиенко с президентом Хасаном Роухани спикер также именуется "Ивановной Матвиенко", а вот настоящее имя вообще не упоминается в статье.

Напомним, что в минувшие выходные Валентина Матвиенко посетила Тегеран, где провела встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани, министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом и спикером парламента Али Лариджани.

По итогам встреч Матвиенко заявила, что Иран и Россия имеют схожие позиции по многим как региональным, так и международным вопросам, и анонсировала возможную отмену виз между двумя странами.