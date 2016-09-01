44-летняя телеведущая Ирада Зейналова выходит замуж. Супругом бывшей ведущей "Воскресного времени" станет коллега – военный корреспондент Первого канала Александр Евстигнеев. Об этом в четверг сообщает Life.

Отмечается, что роман Зейналовой и Евстигнеева длится уже два года, однако узаконить свои отношения пара решила только сейчас – на днях журналист сделал предложение своей возлюбленной, на которое она ответила положительно.

Впрочем, когда и где произойдёт свадьба, пока держится в тайне.

Напомним, что Александр младше своей возлюбленной. Брак с Зейналовой станет для него вторым – ранее он уже был женат на своей коллеге репортёре Наталье Устюговой. У пары есть ребёнок.

Для Ирады Зейналовой этот брак также станет вторым – более 10 лет телеведущая была замужем за журналистом Алексеем Самолётовым, у пары есть сын Тимур. Ирада и Алексей развелись в 2015 году.