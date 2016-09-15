iPhone 7 Plus вызвал ажиотаж у любителей продукции от Apple. Устройства с увеличенным экраном во всех цветах были раскуплены ещё до официального старта продаж. Кроме того, были раскуплены модели iPhone 7 чёрного цвета. Об этом сообщает Reuters.

Некоторые люди, желающие первыми приобрести заветные устройства, начали занимать очередь у официальных магазинов ещё вчера.

Всем тем, кто в первый день продаж не сможет преобрести заветную модель устройства, представители компании предлагают оставить онлайн-заявку.

Отметим, что старт продаж в Европе и Америке намечен на 16 сентября. В России новых "яблочных" девайсов стоит ожидать 24 сентября.

Презентация новой линейки продуктов от Apple прошла 7 сентября. Самой обсуждаемой новинкой стали безпроводные наушники, на которые интернет-пользователи создали бесчётное количество фотожаб и мемов.

Что делать с наушниками для нового iPhone 7