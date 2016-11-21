Погибшие псковские подростки, которые накануне обстреляли авто полицейских, вели трансляцию стрельбы в Periscope. Об этом рассказали сами погибшие 15-летние школьники. Девятиклассники признались, что три дня прятались в доме в Стругах Красных (в Псковской области). Девушка рассказала, что поссорилась с матерью. Та не пустила её ночевать к подруге, поэтому школьница убежала из дома. А когда мать нашла беглянку, то избила её на глазах у друзей. Трагедия в Пскове: В понедельник, 14 ноября, в одном...