Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал сенсационное заявление. Футболист назвал себя геем. Об этом в понедельник сообщает испанское издание Cope. Во время словесной перепалки с полузащитником мадридского "Атлетико" Коке, испанец назвал Роналду геем, но что тот ответил: "Да, я гей, зато у меня полно денег, а ты ублюдок". Между тем, делать какие-либо выводы слишком рано. Возможно, Роналду сказал эти слова на эмоциях. Также не стоит забывать об отношениях с...