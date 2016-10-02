Презентованный в пятницу клип британского певца Робби Уильямса на песню Party Like A Russian, который войдёт в новый альбом The Heavy Entertainment Show (выходит 4 ноября), активно обсуждают в Сети.
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Само видео, размещённое на официальной странице артиста в Facebook, просмотрели уже больше 8 млн раз.
Несмотря на то, что большинство восприняли новинку с восторгом и должным чувством юмора, некоторые пользователи, особенно русскоговорящие, негативно отнеслись к песне.
"Мне кажется, родственники Прокофьева могут подать в суд на мистера Уильямса, так как музыка русского композитора использована не только без лицензии, но и без упоминания автора", - пишет Владимир.
"Русские ничего не отмечают в одиночку, или только с девушками. Это неправильное представление российской действительности. Вам должно быть стыдно, учитывая, что вы были в России несколько раз", - высказывает своё мнение Анатолий.
Англоязычных же слушателей куда больше задели жанровые особенности новой песни.
"Гаю Чемберсу (соавтор Уильмса - Прим. ред) либо заплатили за крушение карьеру Робби, либо он испытывает серьёзные проблемы с креативностью. Я очень любил творчество Уильмса, и я все еще надеюсь, что у него будет шанс заявить о себе. Но это. Это просто удасно! Серьезно, все те, кто говорит, что это хорошая музыка - я уверен, что вы преданнные фанаты Робби и поэтому так говорите. Но если вы и впрямь так думаете, то вам нужно провериться у врача", - написал Джереми Кёртис.
Сам Уильямс прокомментировал свой новый хит так:
"Песня не о том, что значит быть русским, а о том, что значит отрываться, как русские. Мы, британцы, привыкли думать, что мы - лучшие тусовщики. Многие нации так о себе думают. Но никто не тусуется так, как русские".
Главный "музыкальный критик страны", Юрий Лоза, также не оставил без внимания новинку.
"Я человек ответственный, поэтому внимательно посмотрел клип и спрашиваю — а что, мол, тут комментировать? Ну, клип, ну зáмок, ну балерины тортом кидаются. Журналисты мне — а Вам не обидно, мол, что иностранцы такими русских представляют? А я им — почему мне-то должно быть обидно? Пусть наши олигархи обижаются — это ведь о них так плохо думают, раз в клипе всё так скромненько и бедненько: ни прыжков через костёр из стодолларовых бумажек, ни бассейна с чёрной икрой, ни трёхдневного салюта, ни Мадонны, исполняющей "Владимирский Централ" верхом на медведе. Да и Эрмитаж у него в клипе снят, если уж быть до конца принципиальным, не настоящий...Короче, мне показалось, что Робби Вильямс просто не в теме", - пишет на своей странице в Facebook Лоза.
Основной темой трека стал "Танец рыцарей" известного русского композитора Серея Прокофьева. Также в тексте песни присутствует несколько русских слов.
Полный текст в переводе смотрите ниже.
Только особенный мужчина с особенной репутацией
Может позволить себе облегчить ношу целой нации, забрав у них деньги,
На сдачу я строю себе собственную космическую станцию
(Просто потому что ты можешь, чувак)
Я не намерен что-либо отрицать или обсуждать, я современный Распутин
Поэтому разборки поручаю хулиганам в лабутенах
Я делаю вид, что я претенциозный
(Да, ты можешь, чувак)
(Спасибо!)
Зажигай как руссский
Без дискуссий
Танцуй как контуженный
Засовывай куклу в куклу
Зажигай как русский
Дух диско
Зажигай как русский
Как настоящий олигарх
У меня есть водка, шампанское и колёса, поэтому я весел
Я всегда слетая с катушек, поэтому никогда не извиняюсь
Куклу в куклу и ещё раз всё в куклу
(Привет, ккуколка)
У меня банк в машине, самолёте и на яхте
Чтоб продержаться на плаву, мне нужны деньги половины западного мира
И я никогда не улыбаюсь, если только мне не нужно чтото прорекламировать
Я просто не выражаю эмоции
(Спасибо!)
Зажигай как руссский
Без дискуссий
Танцуй как контуженный
Засовывай куклу в куклу
Зажигай как русский
Дух диско
Зажигай как русский
Как настоящий олигарх
Раз, два, три, четыре
Русские парни, мы везде
В воздухе витает революция
О-о-о-о
Зажигай как руссский
Без дискуссий
Танцуй как контуженный
Засовывай куклу в куклу
Зажигай как русский
Дух диско
Зажигай как русский
Как настоящий олигарх