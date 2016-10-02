Презентованный в пятницу клип британского певца Робби Уильямса на песню Party Like A Russian, который войдёт в новый альбом The Heavy Entertainment Show (выходит 4 ноября), активно обсуждают в Сети.

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Само видео, размещённое на официальной странице артиста в Facebook, просмотрели уже больше 8 млн раз.

Несмотря на то, что большинство восприняли новинку с восторгом и должным чувством юмора, некоторые пользователи, особенно русскоговорящие, негативно отнеслись к песне.

"Мне кажется, родственники Прокофьева могут подать в суд на мистера Уильямса, так как музыка русского композитора использована не только без лицензии, но и без упоминания автора", - пишет Владимир.

"Русские ничего не отмечают в одиночку, или только с девушками. Это неправильное представление российской действительности. Вам должно быть стыдно, учитывая, что вы были в России несколько раз", - высказывает своё мнение Анатолий.

Англоязычных же слушателей куда больше задели жанровые особенности новой песни.

"Гаю Чемберсу (соавтор Уильмса - Прим. ред) либо заплатили за крушение карьеру Робби, либо он испытывает серьёзные проблемы с креативностью. Я очень любил творчество Уильмса, и я все еще надеюсь, что у него будет шанс заявить о себе. Но это. Это просто удасно! Серьезно, все те, кто говорит, что это хорошая музыка - я уверен, что вы преданнные фанаты Робби и поэтому так говорите. Но если вы и впрямь так думаете, то вам нужно провериться у врача", - написал Джереми Кёртис.

Сам Уильямс прокомментировал свой новый хит так:

"Песня не о том, что значит быть русским, а о том, что значит отрываться, как русские. Мы, британцы, привыкли думать, что мы - лучшие тусовщики. Многие нации так о себе думают. Но никто не тусуется так, как русские".

Главный "музыкальный критик страны", Юрий Лоза, также не оставил без внимания новинку.

"Я человек ответственный, поэтому внимательно посмотрел клип и спрашиваю — а что, мол, тут комментировать? Ну, клип, ну зáмок, ну балерины тортом кидаются. Журналисты мне — а Вам не обидно, мол, что иностранцы такими русских представляют? А я им — почему мне-то должно быть обидно? Пусть наши олигархи обижаются — это ведь о них так плохо думают, раз в клипе всё так скромненько и бедненько: ни прыжков через костёр из стодолларовых бумажек, ни бассейна с чёрной икрой, ни трёхдневного салюта, ни Мадонны, исполняющей "Владимирский Централ" верхом на медведе. Да и Эрмитаж у него в клипе снят, если уж быть до конца принципиальным, не настоящий...Короче, мне показалось, что Робби Вильямс просто не в теме", - пишет на своей странице в Facebook Лоза.

Основной темой трека стал "Танец рыцарей" известного русского композитора Серея Прокофьева. Также в тексте песни присутствует несколько русских слов.

Полный текст в переводе смотрите ниже.

Только особенный мужчина с особенной репутацией

Может позволить себе облегчить ношу целой нации, забрав у них деньги,

На сдачу я строю себе собственную космическую станцию

(Просто потому что ты можешь, чувак)

Я не намерен что-либо отрицать или обсуждать, я современный Распутин

Поэтому разборки поручаю хулиганам в лабутенах

Я делаю вид, что я претенциозный

(Да, ты можешь, чувак)

(Спасибо!)

Зажигай как руссский

Без дискуссий

Танцуй как контуженный

Засовывай куклу в куклу

Зажигай как русский

Дух диско

Зажигай как русский

Как настоящий олигарх

У меня есть водка, шампанское и колёса, поэтому я весел

Я всегда слетая с катушек, поэтому никогда не извиняюсь

Куклу в куклу и ещё раз всё в куклу

(Привет, ккуколка)

У меня банк в машине, самолёте и на яхте

Чтоб продержаться на плаву, мне нужны деньги половины западного мира

И я никогда не улыбаюсь, если только мне не нужно чтото прорекламировать

Я просто не выражаю эмоции

(Спасибо!)

Зажигай как руссский

Без дискуссий

Танцуй как контуженный

Засовывай куклу в куклу

Зажигай как русский

Дух диско

Зажигай как русский

Как настоящий олигарх

Раз, два, три, четыре

Русские парни, мы везде

В воздухе витает революция

О-о-о-о

Зажигай как руссский

Без дискуссий

Танцуй как контуженный

Засовывай куклу в куклу

Зажигай как русский

Дух диско

Зажигай как русский

Как настоящий олигарх