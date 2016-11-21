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Инстапапы стали новым трендом Instagram

  • Давид Абабеков

Папы обрели популярность, делясь мастерством отцовства в соцсетях

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В соцсетях появился новый тип звёзд - Инстапапы (#instadad). Люди по всему свету распространяют смущающий тег, показывая, насколько они крутые папаши. Один из таких людей Сергей Урбан, который живёт с женой и детьми в Лондоне. Он создал Лабораторию Папы, образовательный аккаунт в Instagram (@thedadlab), у которого уже 239 тысяч подписчиков. Там он показывает, как вместе с двумя сыновьями проводит веселые научные эксперименты. Ко Всемирному дню мужчин 19 ноября, который нацелен улучшить отношения между полами и продвигает равенство между мужчинами и женщинами, мы поговорили с Урбаном о том, почему быть Инстапапой — лучшая работа на Земле.

Почему вы решили стать Инстапапой?

— Однажды жена вдохновила меня делиться в Instagram досугом наших детей. Думаю, на тот момент только несколько пап начали исследовать эту социальную сеть, сейчас же её покоряют многие.

Производители игрушек платят вам за рекламу? Или вы получаете какие-то бонусы?

— Лаборатория Папы не является моей работой. Это хобби. Мы с женой владеем компанией по веб-разработке, которая нас поддерживает. Так что мы можем позволить себе вести дела из дома и проводить всё время с нашими детьми. Игрушки детей — моя страсть. Если я нахожу что-то интересное, то сделаю всё, что в моих силах, чтобы показать это.

Как ваш образ жизни подходит для стандартного графика работы 9-5?

— Быть родителем утомляет, но я не могу описать, как приятно наблюдать за достижениями моих детей. Работа из дома даёт возможность быть частью их жизни и позволяет видеть, как они становятся умнее и независимее день ото дня. Дети быстро растут, и мы должны быть рядом, чтобы не упустить хорошие воспоминания, даже ценой ночных ответов на комментарии на моей страничке в Facebook.

То есть вы пытаетесь вдохновить людей проводить больше времени с детьми?

— Когда я запускал Лабораторию Папы, я не видел особых целей. Я просто был счастлив делиться моими маленькими видео и получать отклик. Но потом люди начали рассказывать свои истории и благодарить меня за публикации.

А сейчас цель есть?

— Да, теперь я могу так сказать. Быть родителем - тяжёлый труд, так что им нужно немного вдохновения, чтобы продолжать это нелёгкое дело.

Ваши публикации преимущественно ориентированы на родителей или детей?

— Мы стараемся подсказать родителям готовые решения, чтобы они достойно могли проводить время со своими детьми. Мы показываем впечатляющие и легкие в исполнении научные трюки, чтобы развить любопытство в детях. Мы делимся хитрыми способами, как развлечь детей в ресторанах, чтобы взрослые могли спокойно насладиться своей едой.

Какие преимущества система обучения Лаборатории Папы имеет над традиционной школой?

— Я получаю множество откликов от моих подписчиков, которые хотят, чтобы преподаватели объясняли научные дисциплины их детям, как это делаю я. Думаю, причина в том, что мы показываем, как наука может быть использована в повседневной жизни, какие великолепные эксперименты можно проводить, если у тебя есть правильные знания.

Что уникального в вашем профиле в Instagram?

— Все научные эксперименты легко можно повторить родителям и все они впечатляют детей. Развлекаться вместе всей семьёй очень важно для родителей и детей. И люди могут научиться этому на моей страничке.

Какие фотографии и видео наиболее популярны?

Я преимущественно публикую видео. Самые популярные те, где демонстрируются наиболее легкие эксперименты, которые можно повторить дома. Однажды я показал моему младшему сыну, как надуть воздушные шары, используя уксус и соду для выпечки. Это видео собрало более миллиона просмотров.

Какие ещё успешные публикации вы можете вспомнить?

Вы когда-нибудь пробовали сделать радугу из тающих в воде конфеток Skittles? Я опубликовал этот яркий эксперимент со своим старшим сыном в августе. Видео разлетелось по Интернету. Думаю, все попробовали повторить этот эксперимент.

Авторы оригинальной версии: Дмитрий Беляев, Даниэль Касильяс

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